Akaryakıt fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara 9 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında son durum

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 9 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları...

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 19,93 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,75 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,01 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 20,00 TL

Motorin fiyatı: 20,28 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,92 TL

Motorin fiyatı: 20,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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