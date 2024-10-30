Aile Ve Gençlik Fonu'ndan 4 Bine Yakın Çift Yararlandı

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan ve yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği sunulan fondan eylül sonu itibarıyla 3 bin 963 çifte 150'şer bin lira destek verildi.

Bunun yanı sıra çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda, aileye yönelik hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Eylem Planı hazırlandı. Planın etkin bir şekilde izlenmesi için koordinasyon kurulu da oluşturuldu.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI İLE 483 BİN 223 KİŞİYE ULAŞILDI

Ailelerin eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili yararlanmalarına, yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlayan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında da temmuz sonu itibarıyla 483 bin 223 kişiye ulaşıldı.

Ayrıca, Evlilik Öncesi Eğitimleri ile 219 bin 741 kişiye, Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı ile 9 bin 162 kişiye, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında ise 121 bin 516 kişiye hizmet verildi.

Bakanlık, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmasının sağlanması amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) üzerinden de çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, söz konusu program ile temmuz sonu itibarıyla ulaşılan hane sayısı 7,7 milyona yükseldi. Ziyaretlerle, ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Kaynak: AA