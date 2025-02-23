Ağır Taşıtlar için Karar! Ulaştırma Bakanlığı Duyurdu, Ulaşım Kısıtlaması Sona Erdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollarda 21 Şubat Cuma gününden bu yana kısıtlamalar uygulanıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulanan kısıtlamanın 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

EKİPLER 7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul-Ankara istikametinde trafikte herhangi bir problem olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için ekiplerimiz 7/24 görevlerine devam etmektedir. Sürücülerimiz, yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için Alo 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, Alo 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler."

Kaynak: AA