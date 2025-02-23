Bayraktar Et'e Konkordato Kararı! 15 Günlük Süre Verildi

Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Av. Mustafa Okay ve Öğr. Grv. (SMMM) Abdullah Akcanlı, alacaklıları başvuruda bulunmaya çağırdı. Alacaklıların, konkordato kapsamında alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süresi bulunuyor.

BELGELER EKSİKSİZ GÖNDERİLMELİ

Başvuruların, alacakları gösteren belgelerle birlikte dilekçe yoluyla yapılması gerekiyor. Başvurular şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili adrese gönderilebilecek. Şahsen başvuracak gerçek kişilerin kimlik fotokopisi, tüzel kişilerin ise noter onaylı imza sirkülerini eklemeleri şart.

BAŞVURU ŞARTLARI

Alacak bildiriminde, 2 Temmuz 2024 (geçici mühlet tarihi) öncesi ve sonrası alacakların ayrı belirtilmesi gerekiyor.

Faiz işletilmişse faiz türü, oranı ve başlangıç tarihi açıkça ifade edilmelidir.

Teminatlı alacaklar için teminat türü ve miktarına dair belgeler sunulmalıdır.

Yabancı para alacaklarında, T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL karşılığının talep edilmesi gerekmektedir.

Para dışındaki alacaklar için ilgili tarihteki parasal değeri belirtilmelidir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmayan alacaklar dikkate alınmayacak. Şirketin ticari defterlerinde kayıtlı olmayan alacaklılar, konkordato müzakerelerine katılamayacak.