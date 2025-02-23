Bayraktar Et'e Konkordato Kararı! 15 Günlük Süre Verildi

Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayraktar Et ve Et Ürünleri Hayvancılık ve Tarım Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Süt ve Süt Ürünleri Veterinerlik Hizmetleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Sinan Hamza Karahallı hakkında konkordato süreci başlattı. Mahkeme, 28 Kasım 2024 itibarıyla şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Bayraktar Et'e Konkordato Kararı! 15 Günlük Süre Verildi

Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Av. Mustafa Okay ve Öğr. Grv. (SMMM) Abdullah Akcanlı, alacaklıları başvuruda bulunmaya çağırdı. Alacaklıların, konkordato kapsamında alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süresi bulunuyor.

BELGELER EKSİKSİZ GÖNDERİLMELİ

Başvuruların, alacakları gösteren belgelerle birlikte dilekçe yoluyla yapılması gerekiyor. Başvurular şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili adrese gönderilebilecek. Şahsen başvuracak gerçek kişilerin kimlik fotokopisi, tüzel kişilerin ise noter onaylı imza sirkülerini eklemeleri şart.

Bayraktar Et'e Konkordato Kararı! 15 Günlük Süre Verildi - Resim : 1

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Alacak bildiriminde, 2 Temmuz 2024 (geçici mühlet tarihi) öncesi ve sonrası alacakların ayrı belirtilmesi gerekiyor.
  • Faiz işletilmişse faiz türü, oranı ve başlangıç tarihi açıkça ifade edilmelidir.
  • Teminatlı alacaklar için teminat türü ve miktarına dair belgeler sunulmalıdır.
  • Yabancı para alacaklarında, T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL karşılığının talep edilmesi gerekmektedir.
  • Para dışındaki alacaklar için ilgili tarihteki parasal değeri belirtilmelidir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmayan alacaklar dikkate alınmayacak. Şirketin ticari defterlerinde kayıtlı olmayan alacaklılar, konkordato müzakerelerine katılamayacak.

Konkordato İlan Eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli OlduKonkordato İlan Eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli OlduEkonomi

İnşaat Devi Nest Çelik İflas Başvurusunda Bulundu: Konkordato Süreci Başladıİnşaat Devi Nest Çelik İflas Başvurusunda Bulundu: Konkordato Süreci BaşladıEkonomi

Etiketler
İflas Konkordato Afyonkarahisar
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Türkmen Gazı Geliyor! Bakan Bayraktar Tarihi Duyurdu: Tam 1,3 Milyar Metreküp Türkmen Gazı Geliyor! Bakan Bayraktar Tarihi Duyurdu: Tam 1,3 Milyar Metreküp
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Tarihi Geçmiş Bebek Maması Bile Var! Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vuruldu Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki