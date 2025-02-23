Konkordato İlan Eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu

Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, konkordato süreci devam eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat ile Haydar Aslan hakkında kesin mühlet kararı verdi. Şirketin konkordato projesinin görüşülmesi ve oylanması için alacaklılar toplantısı 9 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato İlan Eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu

Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat ve Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Haydar Aslan’ın konkordato davasında kesin mühlet talebini kabul etti. Mahkeme, şirketin 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet kapsamında olmasına karar verdi.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 9 NİSAN'DA YAPILACAK

Şirketin konkordato süreci kapsamında, alacaklılar toplantısı 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.30’da Bartın Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, konkordato projesinin müzakere edilerek oylanması planlanıyor.

Konkordato İlan Eden Aslanoğlu Gayrimenkul İnşaat İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Toplantıya, alacaklarını daha önce bildiren ya da bilançoda kayıtlı olan tüm alacaklılar katılabilecek. Ancak, yalnızca konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek. Kanun gereği, belirli imtiyazlı alacaklılar ile borçlunun yakınları oy kullanma sürecine dahil edilmeyecek.

İLTİHAK BAŞVURULARI 7 GÜN İÇİNDE YAPILABİLECEK

Alacaklılar toplantısının sona ermesinin ardından, toplantıya katılamayan ancak projeye sonradan destek vermek isteyen alacaklılar, 7 gün içinde iltihak başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, Bartın’daki belirlenen adrese şahsen, vekil aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılabilecek. Gerçek kişiler başvurularını kimlik fotokopisi ile, tüzel kişiler ise noter onaylı imza sirküleri ile gerçekleştirebilecek.

Aynı gün saat 15.30’da, rehinli alacaklılar için ayrı bir toplantı düzenlenecek. Ayrıca, alacaklılar toplantı öncesindeki 7 gün boyunca şirketin kayıt ve hesaplarını belirlenen adreste inceleyebilecek.

Konkordato komiser heyeti, sürecin yasal çerçevede yürütülmesi için tüm tarafların gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamalarını hatırlattı.

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