Açlık sınırı 16 bin 483 TL, yoksulluk sınırı 46 bin 837 TL'ye yükseldi

Ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir çalışma yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, aralık ayı verilerini açıkladı.

Aralık ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan araştırmada, şu bulgular yer aldı:

"Türkiye’deki açlık ve yoksulluk riski büyümeye devam ediyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.

Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 835 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 791 lira arttı. 2023 yılının tümünde açlık sınırı 7 bin 424 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 298 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 713 liralık artış gösterdi.

'ET, BALIK, YUMURTAYA AYLIK OLARAK HARCANMASI GEREKEN TUTAR YILLIK OLARAK 2 BİN 145 LİRA ARTARAK 4 BİN 537 LİRA OLDU'

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar aralıkta bir önceki aya göre 279 lira, yıllık olarak ise 2 bin 145 lira artarak 4 bin 537 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 128 liralık artışla 356 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 53 lira artarak 3 bin 725 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada 2023 yılının tümünde ise bin 270 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para aralıkta 50 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 843 lira artarak bin 499 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 421 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 124 lira artarak 2 bin 281 liraya kadar çıktı.

'EKMEK, UN VE MAKARNA GİBİ ÜRÜNLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA ARALIKTA BİN 409 LİRAYA YÜKSELDİ'

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama aralıkta 45 lira artarak bin 409 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 52 lira azalarak 673 liraya indi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 4 lira artarak 458 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama aralıkta önceki aya göre18 lira artarak bin 72 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise değişmedi ve 473 lirada kaldı.

'2023 YILI SONUNDA AÇLIK SINIRI YETİŞKİN ERKEK İÇİN 4 BİN 813 LİRA, YETİŞKİN KADIN İÇİN 3 BİN 778 LİRA, ÇOCUK İÇİN 2 BİN 748 LİRA OLDU'

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 2023 yılı sonunda açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 813 lira, yetişkin kadın için 3 bin 778 lira, çocuk için 2 bin 748 lira ve genç için de 5 bin 149 lira oldu.

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da aralıkta 30 bin 354 liraya yükseldi.

Aralıkta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 602 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 574 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 951 lira, sağlık harcamaları bin 260 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 438 liraya, haberleşme harcamaları bin 63 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 960 liraya, eğitim harcamaları 683 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 94 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 729 liraya çıktı.

'YOKSULLUK SINIRI ARALIKTA BİN 791 LİRA ARTARAK 46 BİN 837 LİRAYA YÜKSELDİ'

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise aralıkta bin 791 lira daha artarak 46 bin 837 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 20 bin 713 lira olarak gerçekleşti."

Kaynak: ANKA