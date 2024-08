Acı Tablo... Beslenme Çantası Lüks Oldu: Yüzde 100 Zamlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 21 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 9 Eylül’de başlayacak. Ancak çocukların beslenme çantasını doldurabilmek geçen yıla kıyasla yüzde 102 daha pahalı olacak. Geçen yıl 330 TL olan beslenme çantasını doldurmak için bu yıl en az 669 TL’ye ihtiyaç olacak. Milyonlarca ailenin 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalıştığı, Türk-İş’e göre açlık sınırının 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırının da 62 bin 652 TL’ye ulaştığı Türkiye’de okulların açılması ile birlikte çocukların beslenme çantaları özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini zorlayacak.

"BESLENME ÇANTASI LÜKS OLDU"

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yaptığı hesaplamaya göre beslenme çantasında olması gereken ürünlerin fiyatı 1 yılda en az yüzde 42 arttı. Çocuğunun çantasına 1 adet muz koymak isteyen bir veli, geçen yıla kıyasla yüzde 81.82 daha fazla ödeyerek 20 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Bir diğer sevilen meyve elmanın fiyatı ise 1 yılda yüzde 66.67 pahalandı.

Öğrencinin beslenme çantasındaki peynir 1 yılda yüzde 79.31, süt yüzde 72.19, yumurta yüzde 62.50, zeytin de yüzde 59.68 zamlandı. Geçtiğimiz yıl 199 TL olan beslenme çantasının bu yılki fiyatı yüzde 126 artarak 450 TL’ye ulaştı. Böylece bir beslenme çantasını doldurabilmek için yapılacak harcama yıla göre yüzde 102.73 zamlanarak 330 TL’den 669 TL’ye ulaştı. Mahir Polat, iktidarın ailelere destek bir yana 5 milyon öğrenciye öğlen yemeği desteğini kestiğini de hatırlatarak “Artık beslenme çantası da lüks oldu” diye konuştu.

"4 ÇOCUKTAN BİRİ OKULA AÇ GİDİYOR"

Artan yoksulluk nedeniyle her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Gıda enflasyonuna dikkat çeken CHP’li Milletvekili Mahir Polat, “Türkiye’de her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Geçen yıla göre öğrencilerin beslenme çantasına konulan ürünlerin fiyatları en az iki kat arttı. Bugün bir öğrencinin sadece beslenme maliyeti aylık 1.500 TL’yi bulurken 2 çocuğu olan bir asgari ücretli bu giderleri nasıl karşılayabilir” diye sordu. Polat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta 3 çocuk tavsiyesi verdiğini ancak çocuk desteğinin 300 lirada kaldığını da hatırlattı.