ABD'li Devden Kritik Faiz Tahmini

TCMB’nin son dönem “şahin” açıklamalarının, etkilerinin piyasada "zayıf" kaldığına yönelik değerlendirme yapıldı.

Merkez Bankası’nın enflasyonda düşüş eğilimine yönelik, son PPK toplantısında faizlerde değişime gitmese de diğer enstrümanlarla sıkılaşmayı sürdüreceği ve destekleyeceği açıklamaları ve diğer hamleleri yakından izlenirken, piyasalarda "çok daha fazla faiz indirimi" şeklinde fiyatlamalar görüldüğü belirtiliyor.

"AŞIRI GEVŞEME"

Bloomberg'den Kerim Karakaya haberine göre, ABD’li ünlü yatırım kuruluşu Bank of America (BofA), piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “aşırı gevşemesinin” fiyatladığını belirtti.

Mihail Liluashvili'nin de aralarında bulunduğu stratejistler, "Yıl sonu enflasyonunu hâlâ %42 seviyesinde görüyoruz ve TCMB'nin yalnızca bu yılın aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz" denilen notun devamında da indirimin erken olacağına yönelik şu değerlendirme yapıldı:

"Eylül veya ekim gibi daha erken bir indirimin erken olacağını düşünüyoruz. Enflasyonun tahmin edilenden daha yüksek çıkması durumunda indirimlerin 2025'in 1. çeyreğine kadar erteleneceğini kolaylıkla görebiliriz."

SWAP TARAFI FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

Kerim Karakaya’nın paylaşımına göre de swap piyasasında halihazırda üç ay sonrası için faiz indirimleri fiyatlanıyor. 6 ay içinde de politika faizinin %40 seviyesinde olacağı öngörülüyor.