Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yatırımcılara önerilerde bulundu. İşte tek bir hisseye tüm varlığı yatırmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Özgür Demirtaş'ın açıklamaları...

Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finansal piyasalardaki risk türlerini açıkladı. Sistemik riskin tüm piyasayı etkilediğini, idiosynkratik riskin ise sadece belli firmalarla sınırlı olduğunu belirtti. Yatırımcılara, sadece sistemik riskle kazanç sağlanabileceğini söyledi.

Demirtaş, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmelerini önerdi. Tek bir hisse senedine yatırım yapmanın büyük bir hata olacağını ifade etti. Portföy çeşitlendirmesiyle idiosynkratik riski en aza indirmenin mümkün olduğunu vurguladı.

YATIRIMCILARA UYARILAR

Demirtaş, tek bir hisseye tüm varlığı yatırmanın yanlış olduğuna dikkat çekti. Yatırımcıların bu tür hatalardan kaçınması gerektiğini söyledi. Portföy çeşitlendirmenin yatırımcılara daha güvenli bir getiri sağlayacağını belirtti.

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