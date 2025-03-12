ABD Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı

ABD'de piyasaların merakla beklediği şubat ayı enflasyonu açıklandı. Şubat ayında TÜFE yüzde 0,2 yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

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ABD Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubatta ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini duyurdu. Buna göre tüketici fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.8 yükseliş gösterdi.

Piyasaların beklentisi ise aylık enflasyonun yüzde 0.3, yıllık enflasyonun yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi.

ÇEKİRDEK TÜFE DE BEKLENTİLERİN ALTINDA ÇIKTI

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE şubat ayında yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,1 yükseldi.

Çekirdek TÜFE'de aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 artış bekleniyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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