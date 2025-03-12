Günün Kritik Verisi! ABD Enflasyonu Açıklanıyor

ABD Başkanı Trump'ın adımları ve açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada resesyon olasılığına ilişkin olarak "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." dedi.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesinden saatler önce Trump, Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı.

Trump'ın kararı, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıklamasının ardından geldi.

Ontario Başbakanı Doug Ford ise gün içerisinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı ortak açıklamada, Ontario, Michigan, New York ve Minnesota eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında uyguladığı ek ücreti askıya almayı kabul ettiğini duyurdu.

Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro da verdiği röportajda, Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerin yüzde 50'ye çıkarılmasının planlanmadığını ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkati çekerek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, Trump'ın söz konusu tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler varlığını korurken, para politikasını belirlemede aceleci olmayacaklarını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimiyle arasında uyuşmazlık çıkabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, Bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de ocak ayında açık iş sayısının arttığını gösteren veriler iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret etti. Buna göre, JOLTS açık iş sayısı, ocakta 7 milyon 740 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresinden gelen haber akışı da yakından takip ediliyor.

BORSA, ALTIN, PETROL FİYATLARI

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yatay seyirle 2 bin 915 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 69,8 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,76, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,14 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA PİYASALARINDA ECB BAŞKANI'NIN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Ayrıca bölgede tarifelere ilişkin haber akışı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasına yönelik atılan adımlar da yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ederek, Avrupa'nın güvenliği ve savunmasıyla ilgili son durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın GSYH'ye oranla yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yaptığına dikkati çeken von der Leyen, "Bugün yapılan tüm analizler, Avrupa bütçesinin tamamına bakıldığında yüzde 3'ün üstüne çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Diğer taraftan, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds tarifelere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ile ilave gümrük vergilerini kaldırmak için daha geniş bir ekonomik anlaşmayı müzakere ediyoruz" dedi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya borsalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin adımları ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yansımaları pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. Dün, Trump'ın resesyon endişelerini reddetmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşının sona ermesi amacıyla yapılan görüşmeler bölgede pay piyasalarını destekledi.

Çin, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmeleri desteklediğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında sorulan soruya, "Çin, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyor." şeklinde cevap verdi.

Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Mao, "Umarız ilgili taraflar, herkes için kabul edilebilir adil ve kalıcı bir çözüm bulabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda para politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, Bankanın politika faizini artırıp artırmayacağına nasıl karar vereceği konusunda piyasalarla net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmesinin önemli olacağını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilere paralel şekilde arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 1,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 düştü.

Kaynak: AA