Yerli Elektrikli Otomobilde Taşıt Kredisi Düzenlemesi! Togg Sedan Öncesi Dikkat Çeken Karar

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bu yıl ikinci modeli T10F sedan ile otomobilseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Bu kapsamda taşıt kredilerinde vade ve oranlara düzenleme getirilerek araç alımında 2 milyon TL olan sınır 7,5 milyon liraya kadar yükseltildi.

LİMİT VE ORANLAR DEĞİŞTİ

Alınan karar ile 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay, 2,5-5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay, 5-6.5 milyon TL arasındaki araçlar içinse 12 ay vade uygulanacak. 7.5 milyon TL’yi aşan araçlar için kredi sağlanmayacak. Kredi oranları ise 2.5 milyon TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine yükseltildi. 2.5-5 milyon TL arasındaki araçlarda ise yüzde 50’sine, 5-6.5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 30’una, 6.5-7.5 milyon TL arasındaki taşıtlar için yüzde 20’sine kadar kredi kullanılabilecek.

SADECE 3 MODEL VAR

Türkiye’de üretilen elektrikli araç modellerinden başlıca 3 tanesini Togg, Ford e-Transit ve Pilotcar P-1000 oluşturuyor.

TOGG’UN PASTADAKİ PAYINI ARTIRACAK ADIM

Peki bu düzenleme araç piyasasına nasıl yansıyacak? Konuya ilişkin tüm merak edilenleri Cardata İş Geliştirme Direktörü Süleyman Yayla Gerçek Gündem’e anlattı. ‘Türkiye otomobil pazarı için büyük bir satış adedi değişikliğine yol açmayacaktır. Ancak Türkiye’de üretilen yerli elektrikli araç markamız Togg olduğu için onun satışlarını artıracak ve alımını kolaylaştıracaktır. Diğer elektrikli araç satan markaların ise satış adetleri etkilenebilir. Çünkü Togg’a bir eğilim ve satış artışı görülecektir” yorumunu yaptı.

EN DOLU PAKET DE KREDİ KAPSAMINA GİRDİ

Uzman isim böylece Togg’un T10X en dolu versiyonunun da kredi kapsamına dahil edildiğini ifade ederek, “Togg T10X modeli için yeni donanımlar ve yeni fiyat artışı zamla birlikte en yüksek olan model için de kredi kullanılabilecek hale geldi” dedi.

SEDAN MODEL İÇİN GERİ SAYIM

Togg bu yıl için üretimde de vites yükseltecek. 60 bin araç üretim hedefi bulunan yerli otomobil en çok satan ilk 3 marka hedefi ile yola devam ederken asıl fırtına sedan modelin yollara çıkışı ile kopacak. Bu kapsamda T10F Sedan modelin Nisan ayında ön siparişe sunulması ve Haziran ayında ise satışlara başlanacağı ifade ediliyor.

Yeni sedan modelin fiyatı merak konusu olmaya devam ederken mevcut fiyatlandırmalar üzerinden yapılan değerlendirmeler T10F’in 1 milyon 300 bin TL ila 1 milyon 350 bin TL bandında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde. Ancak T10X’e gelebilecek bir zammın T10F’nin fiyatının da yukarı çekilebileceğine işaret ediyor.

TİCARİ ARAÇ ALIMINDA DA DESTEK ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ticari araç alımlarına ilişkin de bir açıklamada bulunmuştu. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarların ticari araç alımında kredi limiti 1,5 milyondan 2,5 milyon TL'ye çıkarıldı. Erdoğan, “Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi