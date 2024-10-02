73,93 TL Komisyon, 14,78 TL KDV! Milyonlarca Araç Sahibini İsyan Ettirdiler: TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Hukuki Müdahale ile Yanıt Verecekler

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, kredi kartı ile yapılan tek çekim ödemelerin nakit ödeme olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, “Tüketiciler, kredi kartı işlemlerinde pek çok sorun yaşamaktadır. Bunlardan biri de tek çekim ödemelerden alınan komisyon ücretleridir. Son dönemde bu hukuksuz uygulamaya araç fren ve egzoz muayenesi yapan bazı şirketler de katılmıştır. Ülke çapında hizmet veren bu firmalar, milyonlarca araç muayenesi üzerinden haksız şekilde komisyon almaktadır. Tüketici haklarını zedeleyen bu duruma karşı, kredi kartından tek çekim yapılan ödemelerin nakit olarak kabul edilmesi ve komisyon alınmaması gerekmektedir. Bu uygulama, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLERİNİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR"

Yılmaz, TÜVTÜRK’ün kredi kartıyla yapılan tek çekim ödemelerde 73,93 TL hizmet bedeli ve 14,78 TL KDV alındığını dile getirdi. Orhangazi İlçe Başkanı Hasan Ersoy’un da bu uygulamadan mağdur olduğunu belirten Yılmaz, “Başkanımız bilgilendirilmeden 73,93 TL komisyon ve 14,78 TL KDV olmak üzere toplam 88,71 TL ücret ödemek zorunda kalmıştır. Bu durum, tekel konumundaki şirketlerin güçlerini kötüye kullandığını gösteriyor. Merkez Bankası’nın tebliğine göre, satıcıların gerçekleştirdikleri işlemlerde ücret bilgilerini işlem fişinde açıkça belirtmesi zorunludur. Ancak bu şirket, komisyonu ‘ödeme kuruluşu hizmet bedeli’ adı altında kaydediyor ve üzerine yüzde 20 KDV uyguluyor. Bu uygulama hem tüketici yasalarına hem de Merkez Bankası’nın tebliğine aykırıdır” dedi.

MAĞDURLARA HUKUKİ DESTEK

Mağdur tüketicilere her türlü hukuki desteği vereceklerini vurgulayan Yılmaz, “Tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak devletin sorumluluğundadır. Bu hukuksuz uygulamaların sona erdirilmesi için yetkili mercilerin kapsamlı bir denetim yapması şarttır. Tüketicilerimiz yalnız değildir. Haksız uygulamalar karşısında kararlı bir hukuki mücadele sürdüreceğiz ve yargı yoluyla bu sorunları çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA