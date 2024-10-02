Teknofest'e Özel Fiyat! 54 Bin Lirayı Buldu: Hiçbir Fırsatı Kaçırmıyorlar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak destek verdiği TEKNOFEST 2024, Adana Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Etkinlik, kamu kuruluşları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşları dahil olmak üzere 128 kurumun katılımıyla başladı. Festivalin ilk gününde, polis özel harekât ekiplerinin helikopter gösterisi dikkat çekerken, kente birçok gazeteci ve teknoloji meraklısı akın etti.

FIRSATÇILAR ŞAŞIRTMADI!

Ancak festivalin yoğun ilgisini fırsat bilen bazı otel işletmecileri, fiyatları astronomik seviyelere çıkardı. Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST için Adana’ya geldiğini ve otellerde ciddi bir fırsatçılıkla karşılaştığını dile getirdi. Metan, "Adana’da gecelik otel fiyatı 27.200 lira! İki oda için toplamda gecelik 54.000 TL talep ediliyor. Bu rakamlar hem misafirperverliğimize hem de bu tür etkinliklerin ruhuna ters düşüyor. Fırsatçılığın son bulması gerektiğine inanıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

TEKNOFEST’in gençler ve teknolojiye ilgiyi artıran önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan katılımcılar, bu tür fırsatçı yaklaşımların festivalin atmosferine zarar verdiğini belirtiyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fiyatları normal karşılarken bazıları tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları...



