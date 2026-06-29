4 Aylık Yasak Bitti, Borsa İstanbul'da Yeni Dönem

Sermaye Piyasası Kurulu’nun mart ayından bu yana uyguladığı borsa yasakları sona erdi. Borsa İstanbul (BIST), pay piyasalarında uzun süredir devam eden açığa satış yasağının kalktığını duyurdu.

Son Güncelleme:
4 Aylık Yasak Bitti, Borsa İstanbul'da Yeni Dönem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul yatırımcılarının uzun süredir merakla beklediği kritik karar nihayet açıklandı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SPK, 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

Piyasa Açıldı: Dolar ve Euro Fiyatlarında Son DurumPiyasa Açıldı: Dolar ve Euro Fiyatlarında Son DurumEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu
Son Güncelleme:
Piyasa Açıldı: Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum Piyasa Açıldı, İşte Dolar ve Euroda Son Durum
Altında Sert Düşüş! Küresel Gerilim ve Fed Etkisi Fiyatları Altüst Etti: Gözler Yeni Seviyelerde Altında Sert Düşüş! Küresel Gerilim ve Fed Etkisi Fiyatları Altüst Etti: Gözler Yeni Seviyelerde
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Güç Dengesi Değişiyor! Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi
Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor
AK Parti Kampında Masaya Geldi! Emekliye Zam ve Gündüz Kuşağı Programları İçin Kritik Talep AK Parti Kampında Masaya Geldi! Emekliye Zam ve Gündüz Kuşağı Programları İçin Kritik Talep