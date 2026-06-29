4 Aylık Yasak Bitti, Borsa İstanbul'da Yeni Dönem
Sermaye Piyasası Kurulu’nun mart ayından bu yana uyguladığı borsa yasakları sona erdi. Borsa İstanbul (BIST), pay piyasalarında uzun süredir devam eden açığa satış yasağının kalktığını duyurdu.
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Borsa İstanbul yatırımcılarının uzun süredir merakla beklediği kritik karar nihayet açıklandı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SPK, 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.
Kaynak: AA
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