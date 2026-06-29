Altında Sert Düşüş! Küresel Gerilim ve Fed Etkisi Fiyatları Altüst Etti: Gözler Yeni Seviyelerde

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ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, altın piyasasında yönü aşağı çevirdi. Ons altın 4 bin 50 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gram altın da küresel gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı. Yatırımcılar ise gözünü hem Orta Doğu'daki gelişmelere hem de Fed'in atacağı yeni adımlara çevirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırılar ve Katar petrolü taşıyan bir geminin hedef alınması, enerji piyasalarında yeni endişeleri beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, güvenli liman olarak görülen altın üzerindeki baskı da devam etti.

PCE ENFLASYONU BEKLENTİLERİ KARŞILADI

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından açıklanan mayıs ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Böylece enflasyon, Mart 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi güç kazandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un beklentilerden daha sert tonda yaptığı açıklamalar da piyasalarda dikkatle takip edildi. Güçlü doların etkisiyle birlikte altın fiyatları üzerindeki satış baskısı artarken, yatırımcıların faiz indirimi beklentileri de zayıfladı.

PİYASALAR FAİZ BEKLENTİLERİNİ GÜNCELLEDİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in yılın geri kalanında üç faiz artırımı gerçekleştirebileceğini fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artışı ihtimali ise yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Analistler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırarak Fed'in sıkı duruşunu destekleyebileceğini değerlendiriyor.

GRAM ALTINDA GÖZLER YENİ SEVİYELERDE

Jeopolitik riskler, güçlü dolar ve Fed kaynaklı gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar gram altının kısa vadede nasıl bir yön izleyeceğini yakından takip ediyor. Özellikle Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışı ile ABD'den açıklanacak ekonomik verilerin, altın fiyatlarında belirleyici olması bekleniyor.

İŞTE 29 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.098,53

SATIŞ: 6.099,40

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.039,00

SATIŞ: 10.139,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.991,00

SATIŞ: 40.339,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.950,00

SATIŞ: 41.570,00

Kaynak: Haber Merkezi