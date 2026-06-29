Piyasa Açıldı: Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum

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İstanbul serbest piyasasında döviz kuru, yeni günün ilk işlemlerinde dengeli bir seyir izliyor.

Haftanın açılışında dolar 46,6410 liradan alınırken, satış fiyatı 46,6430 lira olarak belirlendi. Euro cephesinde ise alış fiyatı 53,1830 lira, satış fiyatı ise 53,1850 lira seviyesinde gerçekleşti.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,6280 lira, euronun satış fiyatı ise 53,3080 lira olmuştu.

Kaynak: AA