4 Ayda 3 Kez Zam! Artık Damacana Suyun Boşu Dolusundan Daha Pahalı… 1 Bardak Suyun Maliyeti Ateş Gibi Yaktı

Yeni yılın ardından fiyatı cep yakan ürünler listesinde damacana su da eklenmiş, 3 kere zam gelmişti. Gelen zamlar sonrasında damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaşmıştı.

Son fiyat artışlarıyla, damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu. Boş damacananın depozito fiyatı ise 200 liraya kadar ulaştı. İlk defa damacana su almanın bedeli de depozitosuyla birlikte ortalama 350 lira oldu.

'İLK SİPARİŞ 200 LİRA'

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatlarındaki son oranları şöyle değerlendirdi: Damacana suyun fiyatı şu an ortalama 100 ila 145 lira arasında değişiyor. Şu an bir kişi ilk defa sipariş verirse ortalama 150-200 lira arasında da depozito ödüyor. Su markalarının lojistik maliyetlerinden dolayı da fiyatlar arasında farklılıklar olabiliyor.

'30 LİRA ZAM GELDİ'

19 litrelik damacanadan 95 bardak su çıktığını söyleyen Mert, dolumlar hakkında şunları söyledi: Şu an damacanadan doldurulan bir bardak su yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer seçeneklere göre ekonomiktir. Son olarak 30 lira civarında zam geldi, ancak bu zamların sebebi bayilerimiz değil. Damacanalarımız fabrikalarda dezenfekte edildikten sonra 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyeti çok yükseldiği için vatandaşlarımız damacanaların geri dönüşümü konusunda daha hassas olmaları gerekiyor.

Kaynak: DHA