Meclis'te Son Anda Onaylandı: 1 Ocak'tan İtibaren Yüzde 30 Zam Geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı beşinci toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla suya zam yaptı. 1 Ocak'tan itibaren su fiyatları yüzde 30,2 oranında zamlanarak 35 lira oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Aralık ayı beşinci toplantısında su ve atık su bedelinde artışa gitti. Oy çokluğuyla alınan kararla birlikte su fiyatları yüzde 30,2 oranında zamlanarak 35 lira oldu.
Suya yapılan bu zammın nedenleri arasında, artan üretim maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon gösterildi. Belediye yetkilileri, yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu ve elde edilen gelirlerin şehrin su altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanılacağını belirtti.
YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK
Belediye, sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara yönelik bazı kolaylıklar sağladı. Buna göre, bu vatandaşlar suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL ödeme yapacaklar. Ayrıca, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile üniversiteli öğrencilere de yüzde 50 indirim uygulanacak.
Suya yapılan zam ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, artışın temel nedeninin ekonomik zorluklar olduğunu ifade etti. Neslihanoğlu, yalnızca su fiyatlarının değil, doğalgaz, elektrik ve benzin gibi temel ihtiyaçların maliyetlerinde de daha büyük artışlar yaşandığını belirterek, zamların genel ekonomik durumdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.