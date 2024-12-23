Meclis'te Son Anda Onaylandı: 1 Ocak'tan İtibaren Yüzde 30 Zam Geldi

Suya yapılan zam ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, artışın temel nedeninin ekonomik zorluklar olduğunu ifade etti. Neslihanoğlu, yalnızca su fiyatlarının değil, doğalgaz, elektrik ve benzin gibi temel ihtiyaçların maliyetlerinde de daha büyük artışlar yaşandığını belirterek, zamların genel ekonomik durumdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.