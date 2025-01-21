358 Bin TL Vergi Ödediler! Türkiye'nin En Çok ve En Az Vergi Ödeyen Şehirleri Belli Oldu: İstanbullunun Vay Haline Dedirtecek Tablo

Türkiye’nin ekonomi Merkezi İstanbul, 2024 yılında devletin vergi gelirlerindeki ağırlığını artırdı. Kocaeli ise kişi başına en fazla vergi yapılan il unvanını korudu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2024 yılında Türkiye genelinde toplanan vergiler önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 7,3 trilyon liraya ulaştı.

İSTANBUL’DAN 3,57 TRİLYON LİRA TOPLANDI

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın haberinde, toplam verginin 3,57 trilyon lirasını ödeyen İstanbul, ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 48,8’ini tek başına karşıladı. 2024’te vergi tahsili kentte yüzde 66,6 artarken oran da yüzde 92’ye yükseldi. İstanbul’u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa şehirleri izledi.

KİŞİ BAŞINA VERGİDE KOCAELİ LİDER

Sanayi devlerine ev sahipliği yapan Kocaeli kişi başına 358 bin lira vergi şile zirvede yer aldı. Türkiye ortalaması 85 bin TL olan kişi başına vergi tahsilatında İstanbul 227 bin TL ile ikinci oldu. İzmir 152 bin lirada üçüncü sıraya yerleşti.

EN AZ VERGİ VEREN ŞEHİRLER

Toplam vergilerin yüzde 88,2’si nüfusun yüzde 47,9’unun yaşadığı 10 büyükşehirden toplandı. Vergi gelirine en az katkı Bayburt, Tunceli ve Ardahan’dan geldi.

ÖTV’NİN YARISI İSTANBUL’DAN

Kurumlar vergisinin yüzde 61,6’sı, gelir vergisinin yüzde 53,8’i ve dahilde alınan KDV’nin ise yüzde 48,1’ini İstanbullu ödedi. Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 45,4’ü de İstanbul’dan tahsil edildi.

Deprem bölgesinde tahsilat oranları düşük kaldı. Kahramanmaraş en az tahsil yapılan şehir oldu. Onu Şırnak ve Malatya izledi.

Genele bakıldığında tahsilat oranı geçtiğimiz yıl yüzde 87,3’e yükseldi. Bu oran 2023’te yüzde 83,9’du.

Kaynak: Dünya Gazetesi