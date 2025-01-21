Gram Altın Fiyatlarında 'Trump' Rekoru! İslam Memiş Net Tarih Verdi, Uçuşa Hazır Olun

Son dakika... Altın fiyatlarında çoklu dinamikler etkili olmaya devam ederken ABD’den gelen son makro verilerin Fed’in beklentilerini karşılaması, piyasalarda bankanın faiz indirimlerinin Aralık ayından Temmuz ayına doğru öne çekilmesine neden oldu. Diğer taraftan Trump politikalarının belirsizlik içermesi ve olası enflasyonist etkileri altın talebinin korunmasına neden oluyor.

ONS ALTINDA HAFİF YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ikinci dönem politikalarının olası ekonomik etkisini değerlendirmesiyle ve zayıflayan ABD dolarının desteğiyle hafif yükseldi. Ons altın fiyatı şu sıralar 2.725 dolar seviyelerinden hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA BİR REKOR DAHA

Yurt içinde gram altın fiyatı bugün bir kez daha rekor kırdı. 3.120 liranın üzerine çıkan altın gram fiyatı tarihi rekorunu üst seviyeye taşırken yüzde 1’e yakın da değer kazandı. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.333 liradan, Cumhuriyet altını fiyatı 21.552 liradan değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Peki altın ne kadar olur? Yükseliş nereye kadar gider? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş o soruya yanıt verdi! “Her ay yeni rekor denemesi devam edecektir” diyen uzman isim, “Temmuz ayına kadar 3.700 sınırını bekliyoruz. Asıl kırılma Temmuz ayından sonra gelir, gram altında 4 bin lirayı yılın ikinci yarısında bekliyorum. Ons altın tarafında 3 bin 3 bin 80 dolar seviyesi olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi