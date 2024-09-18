3 Bin 100 Çalışanın Maaşına Yüzde 30 Zam Yapıldı

Espark A.Ş.’ye bağlı 3 bin 100 personel için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle, en düşük net maaş 31 bin 500 TL, en yüksek maaş ise 43 bin 500 TL’nin üzerine çıktı. Toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldı.

3 Bin 100 Çalışanın Maaşına Yüzde 30 Zam Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan Espark A.Ş.’ye bağlı 3 bin 100 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre, mevcut taban ücrete ilk altı ayda yüzde 30 oranında artış yapıldı.

EBB ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan şirket işçileri için yüzde 30 oranında zam içeren toplu iş sözleşmesi, Belediye İş Sendikası ve Espark A.Ş. yetkilileri tarafından imzalandı. Sözleşmeyle, en düşük net maaş 31 bin 500 TL, en yüksek maaş ise 43 bin 500 TL’nin üzerine çıktı.

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan iki yıllık sözleşme ile en düşük mevcut taban ücrete ilk altı ayda yüzde 30 oranında artış yapılmış oldu. Sosyal haklarda ise ortalama yüzde 420’ye varan artışlar sağlandı.

Çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığına ezdirmemek amacıyla 2025 ve 2026 yıllarında ücretlere enflasyon oranında zam yansıtılması ve ilave refah payı da toplu iş sözleşmesinde düzenlendi.



Kaynak: ANKA

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