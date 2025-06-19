2025'in En Çok Satılan Otomobil Markaları Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk 5 ayına ait otomobil satış verilerini paylaştı. Açıklanan listeye göre Türkiye'de en çok tercih edilen 10 otomobil markası belli olurken, zirvede yine Renault yer aldı.

2025'in En Çok Satılan Otomobil Markaları Açıklandı
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Ocak-Mayıs 2025 döneminde Türkiye otomobil pazarında 200 bini aşkın satış gerçekleşti. Listenin ilk sırasına yerleşen Renault, toplam 45.244 adetlik satışla liderliğini korudu. Fransız üretici, bu performansıyla pazardaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.

TOYOTA VE VOLKSWAGEN YAKIN TAKİPTE

Renault’un ardından ikinci sırada 31.813 adetlik satışla Toyota yer aldı. Üçüncü sırada ise 27.916 adetle Volkswagen bulunuyor. Her iki marka da pazardaki güçlü taleple dikkat çekti.

2025'in En Çok Satılan Otomobil Markaları Açıklandı - Resim : 1

İLK 10’DA YER ALAN MARKALAR

ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025’in ilk 5 ayında en çok satan 10 marka şöyle sıralandı:

10. Citroen: 14 bin 92
9. Skoda: 15 bin 669
8. Opel: 17 bin 143
7. BYD: 18 bin 644
6. Peugeot: 24 bin 802
5. Hyundai: 25 bin 837
4. Fiat: 27 bin 611
3. Volkswagen: 27 bin 916
2. Toyota: 31 bin 813
1. Renault: 45 bin 244

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Kaynak: Haber Merkezi

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