Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Ardından Piyasalarda Son Durum

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit tutmasının ardından piyasaların tepkisi merak ediyordu. An itibarıyla piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşanmadı.

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Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Ardından Piyasalarda Son Durum
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Merkez Bankası bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 46'da sabit tutarken, piyasaların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu oluyordu.

Faizin sabit tutulmasına karar verilirken, döviz kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanmadı.

An itibarıyla dolar/TL 39,5514’ten işlem görürlen, euro/TL ise 45,5008’den işlem görüyor.

Gram altının fiyatı 4.294,70 olurken, çeyrek altın ise 7.075,69 TL’den işlem görmeye devam ediyor.

Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını AçıkladıMerkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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