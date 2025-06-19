Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Ardından Piyasalarda Son Durum

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Merkez Bankası bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 46'da sabit tutarken, piyasaların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu oluyordu.

Faizin sabit tutulmasına karar verilirken, döviz kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanmadı.

An itibarıyla dolar/TL 39,5514’ten işlem görürlen, euro/TL ise 45,5008’den işlem görüyor.

Gram altının fiyatı 4.294,70 olurken, çeyrek altın ise 7.075,69 TL’den işlem görmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi