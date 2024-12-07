2020 Şubat'tan Sonda İlk! Mehmet Şimşek, 'En Somut Gösterge' Diyerek Duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün 250 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) hakkında açıklamada bulundu. İyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişimin kolaylaşacağını söyleyen Bakan Şimşek, düşüşün 2023 yılı Mayıs ayına göre gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan olduğuna vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düşmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."