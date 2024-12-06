Türkiye’nin Kredi Risk Primi 4 Yılın Ardından En Düşük Seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık kredi riskini gösteren CDS, 250 puanın altına indi. 2022 yılında 900 puanın üzerine çıkan 5 yıllık CDS, Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Türkiye’nin Kredi Risk Primi 4 Yılın Ardından En Düşük Seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Enflasyonla mücadele programı kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeye gitmişti.

İzlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik verilerde sinyaller yakından takip ediliyor.

Türkiye’nin Kredi Risk Primi 4 Yılın Ardından En Düşük Seviyede - Resim : 1

Ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinde rekor seviyelerin görülmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılık buluyor.

2020 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Söz konusu gelişmeler yabancı yatırımcı ilgisinin Türk Lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e geriledi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

Türkiye'nin CDS'i 2022 yılı temmuz ayında 908 puana kadar çıkmıştı.

Türkiye’nin Kredi Risk Primi 4 Yılın Ardından En Düşük Seviyede - Resim : 2

CDS NEDİR?

Credit Default Swap yani kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası (swap) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir.

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Kaynak: AA

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