İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 16 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,84 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,20 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,89 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,25 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,14 TL
Motorin fiyatı: 21,54 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,06 TL
Motorin fiyatı: 21,60 TL