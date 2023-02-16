İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 16 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,84 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,20 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,89 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,25 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 21,14 TL

Motorin fiyatı: 21,54 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,06 TL

Motorin fiyatı: 21,60 TL

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