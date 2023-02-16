Bakanlıktan 10 il için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde ağır yıkım yarattığı 10 ilde, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlanacağı belirtildi.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 10 ilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanması kararlaştırılırken, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilerleyen süreçte Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor."

35 BİNİ AŞKIN İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçen hafta Pazartesi günü sabaha karşı ve öğle saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 35,418 kişi yaşamını yitirdi.