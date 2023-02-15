Asgari ücret ilk ay bile yetmedi: Bir ailenin sadece asgari gıda harcaması 8 bin 782 lira

GERÇEK GÜNDEM /

BİSAM’ın, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Ocak 2023 harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2023 için 8 bin 782 lira olarak belirlendi.

Bu harcamanın sadece gıda için gerekli minimum tutar olduğu belirtilen raporda, açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre yoksulluk sınırının 30 bin 379 lira olduğu saptaması yapıldı.

Raporda her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı ve bunun maliyeleri de hesaplandı. Bu hesaplamalara göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2.385 lira. Bu değer yetişkin bir kadın için 2.276, 15-18 yaş bir genç için 2.471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı aylık 30 bin 379 liraya ulaşıyor.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 300 LİRAYA YAKLAŞTI

Günlük harcamalarda Ocak 2023’de en yüksek maliyet grubunu 106 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken günlük minimum harcama tutarı 41.76 lira olurken sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 47 lira, ekmek için 23.4 lira, katı yağ ve sıvı yağ için ise 19 lira olarak saptandı. Ailelerin yumurta için 6.9, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,8 lira harcama yapması gerekti.