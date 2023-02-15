Borsa yeniden açıldı: Çimento hisseleri yükseldi

Borsa İstanbul, toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle geçen hafta çarşamba günü 5 çalışma günü süresince tatil edilen Borsa İstanbul’da işlemler, bugün 09.40 itibariyle yeniden başladı. Kapanışa göre yüzde 5,86 yükselişle 4.769 puandan açılış yapan BIST100 endeksi, saat 12.00 itibarıyla yüzde 9,63 yükselişle 4.939 puana ulaştı.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunu etkileyen deprem sonrası BIST100 endeksi, yüzde 16 düşmesine rağmen çimento hisseleri tavan yapmış, uzmanlar ve vatandaşlar bu duruma tepki göstermişti. Borsa İstanbul’un yeniden açılmasının ardından birçok çimento hissesinde yüzde 10’a varan yükseliş gözlendi.

Saat 12.00 itibarıyla bazı çimento hisselerinin artış oranları şöyle:

Konya Çimento (KONYA): yüzde 10

Nuh Çimento (NUHCM.E): yüzde 10

Bursa Çimento (BUCIM): yüzde 10

Çimbeton (CIMBETON): yüzde 9,99

Niğbaş Niğde Beton (NIBAS): yüzde 9,97

OYAK Çimento (OYAKC): yüzde 9,95

Afyon Çimento (AFYON): yüzde 9,95

ÇİMSA Çimento (CIMSA): yüzde 9,95

ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası (CMENT): yüzde 9,67

Kaynak: ANKA