YKS Tercih Dönemi Başladı: Doğru Tercih Yapmak İçin...

Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi bugün başladı. Adaylar 2 Ağustos tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapabilecek. Tercih döneminin başlamasıyla beraber adaylar kendilerini mağdur etmeyecek doğru tercih listelerini oluşturmaya çabalıyor.

'PUAN DEĞİL BAŞARI SIRALAMASI ÖNEMLİ'

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, üniversite adaylarına dikkat etmeleri gereken noktaları anlatırken şu hatırlatmalarda bulundu:

"Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre sıralama yapmaları. Oysaki ölçütümüz başarı sırası olmalı. Sıralama yaparken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri belirlemek ve değerlendirme. Sonrasında ise yapılması gereken şey tercihler için ÖSYM’nin ilan etmiş olduğu 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini sisteme girmek. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, tercih havuzunu başarı sırasına uygun bir şekilde oluşturmak. Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü belirlemeli, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise temkinli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden listelerine eklemeliler."

'UZMANLARDAN DESTEK ALINMALI'

Adayların ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ düzenleyen üniversiteleri ziyaret etmelerinin faydalı olduğunu belirten Süer, akademik kadrodan bilgi alınması gerektiğini de vurguladı. Ziyaret edilemiyorsa bile üniversitelerin online tercih danışmanlığı hizmetlerini hatırlatan Süer, öğrencilere tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Öncelikli olarak adayların kendilerini tanımaları gerektiğini hatırlatan Süer; “Üniversite adayları, ilgi ve yeteneklerini ön plana almalı ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalı. Aynı zamanda yaşadığımız çağın yetkinlik çağı olduğunu unutmamalı. Bu sebeple öğrenciler hangi bölümü tercih ederlerse etsinler yetkinliklerin geliştirilmesi son derece önemli. Adaylar, yetkinlik geliştirme noktasında tercih listesindeki üniversiteleri araştırmayı ihmal etmemeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA