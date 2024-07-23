Resmi Gazete’de Yayımlandı: Polis Meslek Yüksek Okulları'na Kaç Öğrenci Alınacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024- 2025 Eğitim ve öğretim yılı için 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınacak.

Kararda, adayların 23- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavalara E Devlet üzerinden başvuru yapacağı ve eğitimleri sonunda başarılı olan öğrencilerin polis memuru olarak atanacağı ifadesine yer verildi.