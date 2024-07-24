YKS Tercih Dönemi Başlıyor! İşte Adayların Yapması Gerekenler...
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS tercih dönemi yarın başlıyor. Adaylar, tercihlerini 2 Ağustos'a kadar "ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinde yapabilir. Tercih yapacakların 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor. Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini yarından itibaren 2 Ağustos'a kadar yapabilecek.
Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.
TERCİH YAPACAKLAR KILAVUZU İNCELEMELİ
Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.
Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.
Kaynak: AA