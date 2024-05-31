"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onaylayan ekip imam hatip mezunu çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gibi 2024-2025 eğitim yılında uygulamaya geçirilecek "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni onaylayan ekibin imam hatip mezunu olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, yeni “maarif müfredatı”nı kabul eden Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri, milli eğitim bakanı gibi imam hatip mezunu kişilerden oluşuyor. Bakanlık bütçesinden yeni bir kararla 5.7 milyar ayrılan Türkiye Maarif Vakfı’nı da imam hatipliler yönetiyor.

Talim Terbiye Kurulu’nun (TTK) üyelerine ilişkin bazı bilgiler şöyle:

Cihad Demirli (Başkan): AKP’ye yakınlığı ile bilinen ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği’nin akademiden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Hüseyin Korkut (Başkan yardımcısı): ÖNDER’in genel başkanlığını yaptı. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mehmet Nezir Gül (Başkan yardımcısı): Nizip İmam Hatip Lisesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yaptı.

Mehmet Baki Öztürk (Üye): Kendisini profesyonel eğitim koçu, yazar, aile danışmanı, kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtıyor. İmam hatip okullarında, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’da etkinliklere katılıyor.

Mustafa Muharrem Tüfekçi (Üye): Mustafa Kemal Paşa İmam Hatip Lisesi mezunu. Öğretmen Kubilay’ın gericiler tarafından şehit edilmesi davasında yargılanan Erbilli Mehmet Esad’ın devamı olan Erenköy cemaatine bağlı Muradiye Vakfı’nın işlettiği Ankara Muradiye Özel Erkek Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

Platformun, Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İlim Yayma Cemiyeti ile Ensar Vakfı ile yakın bağları bulunuyor. Vakıf, yurtdışına yönelik devlet adına maarif programları hazırlıyor ve vakfın yönetimi Talim Terbiye Kurulu’ndaki isimlere benzer bir yapı oluşturuyor. Vakfın kimi yöneticileri şöyle:

Birol Akgün (Başkan): Kırkağaç İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mahmut M. Özdil: Bilal Erdoğan’ın da okulu olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Lise derneğinin başkanlığını yaptı.

Mustafa Çaltılı: Gemlik İmam Hatip Lisesi mezunu.

Ali Çiçek: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Vakıfta eğitim programları tasarlıyor.

Halime Kökçe: Star gazetesinde köşe yazarlığı ve TRT 1’de yorumculuk yapıyor. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı, AKP’den milletvekili adayı oldu.

Mehmet Özkan: Vakfın, ABD direktörlüğünü üstlendi. Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi. İlim Yayma Vakfı’nın etkinliklerine katılıyor.