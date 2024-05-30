Özel sektör öğretmenlerinden İstanbul Üniversitesi önünde eylem: “Öğretmenleri değil, patronların sesini dinlediklerini gördük”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş ve güvenceli iş yaşamı talebiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde pazartesi günü eyleme başlayan eğitimciler, İstanbul Üniversite önüne yürüdü. Yürüyüşü engellemek isteyen polislerle öğretmenler arasında gerginlik yaşandı. Öğretmenler, “Taban maaş Meclis’e, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları attı.

“ÖĞRETMEN BOYUN EĞMEZ”

İstanbul Üniversitesi'nin önünde sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ozan Fındık, taban maaş düzenlemesinin 2014’te kaldırıldığını belirtti. Fındık, şunları kaydetti:

“Okullarımızda işten atılıyoruz. Biz Bakan'la görüşmek için 2,5 ay önce Ankara’nın ayazında saatlerce direndik. Görüştük ve bir söz aldık kendisinden. Bize dedi ki ‘Biz sizin taleplerinizi duyduk, görüyoruz.’ Ama bugün o sözün bir yalana dayandığını, o sözün hiçbir gerçekliğinin olmadığını, bugün biz öğretmenleri değil, patronların sesini dinlediklerini gördük. Bunun için ülkenin her yerinde işten atılmayı göze alıp, gözaltına alınmayı göze alıp, gerekirse şiddeti, darbı göze alıp sokağa çıkan yüzlerce öğretmen var. Bu sendika bir emek, hayat mücadelesinin sendikası. Bunun için sokaklardayız. Biliyoruz ki bizim direncimiz kazanacak. Çok eski bir söz, öğretmen boyun eğmez.”

Kaynak: ANKA