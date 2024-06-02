Türkiye genelinde LGS sona erdi

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki LGS sınavı sona erdi. Sınav sonuçları, 28 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı sona erdi. İstanbul'da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koşmuştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemişti. Öğrencilerin ter döktüğü sınavın sonuçları, 28 Haziran’da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

“TÜRKÇE DERSİNDE ZORLANDIM”

LGS’den çıkan Hamza Çınar Kamil, “Türkçe dersinde zorlandım, diğerleri güzel geçti. İngilizce basitti. Sınava zaten çalışmıştım, denemelerde 350-400 puan arası yapıyordum. Sınavda da bu puanları bekliyorum. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni istiyorum. İleride bölüm olarak da elektrik elektronik mühendisliği olabilir” dedi.

“SINAV ORTALAMA GEÇTİ”

LGS’de sözel sorularının kolay olduğunu söyleyen Muhammet Ensar Can ise, “Sınav ortalama geçti. Sözel sorular kolaydı. İngilizce basitti. Aslında matematik de kolaydı ama ben genel olarak matematik yapamadığım için yapamadım. Sınava hazırlanmıştım. Özellikle istediğim bir lise yok. İleride meslek olarak Almanca öğretmenliği ya da herhangi bir yabancı dil öğretmenliği istiyorum” diye konuştu.

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“BİRİNCİ OTURUM KOLAYDI, İKİNCİ OTURUM BİRAZ DAHA ZORDU”

Anadolu lisesine gitmek istediğini söyleyen Emirhan Kocaman ise, “Sınav benim için kolaydı. Ben çalıştım. Birinci oturum kolaydı, ikinci oturum biraz daha zordu. İkinci oturumda matematik ve fen vardı. Matematik birazcık zordu fen matematiğe göre biraz daha kolaydı. İnşallah, Anadolu lisesine gitmek istiyorum. Sınav denemelere göre biraz farklıydı ama çok da farklı sayılmazdı. 370’lerde bir puan alacağım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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