2026-ALES/2 Başvuruları Başladı: İşte Son Gün Takvimi
ÖSYM tarafından 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 2026-ALES/2 için adayların beklediği başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. İşlemler 18 Haziran'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı.
SON GÜN 18 HAZİRAN
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 2026-ALES/2'ye ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
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