MEB Duyurdu, LGS'de Bir İlk! O Öğrenciler Farklı Salonlarda Sınava Girecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl sadece dağıtılacak ikramlarla değil, sınav salonu düzenlemeleriyle de bir ilke sahne oluyor.

Sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden, velisi onay veren yüzde 91'lik kesime kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan bir enerji paketi sunulacak. Ancak bu durum, sınav binalarındaki yerleşim planını sil baştan değiştirdi.

SALONLAR AYRILDI

MEB, iki oturum arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi tüketecek öğrencilerle, bu paketi talep etmeyen adayların sınav konsantrasyonunu ve konforunu korumak adına radikal bir karar aldı. Adaylar, e-Okul sistemi üzerinden yapılan başvuru durumlarına göre sınıflandırıldı.

Beslenme paketi isteyen 924 bin 191 öğrenci ile paketi istemeyen öğrenciler tamamen farklı okul binalarında veya farklı salonlarda sınava girecek. Paket istemeyen aday sayısının 40'ın altında kaldığı küçük ilçelerde ise bu öğrenciler, paket alan akranlarıyla aynı okul binasında bulunabilecek ancak kesinlikle farklı salonlarda sıraya oturacak.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE DE GÖNDERİLECEK

81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada yürütülecek dev operasyonun lojistik planlaması da tamamlandı. Yurt dışındaki 11 sınav merkezinde sınava girecek 554 adaya da taşıma güvenliği nedeniyle su hariç tutularak tüm beslenme paketi içeriği sınav evraklarıyla birlikte kargo edilecek.

Bakanlık, bu yerleşim stratejisiyle sınav anında veya molalarda paket alan ve almayan öğrenciler arasında olası bir motivasyon farkı veya düzen bozukluğu yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA