Akademik Kariyer Yolunda Büyük Gün: ALES/1 Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüksek lisans, doktora ve akademik personel kadrolarına başvurmak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM, adayların saat 10.00'dan itibaren puanlarına ulaşabildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

T.C. KİMLİK NUMARASI VE ŞİFRE İLE SORGULANIYOR

Geleceklerini akademik dünyada şekillendirmek isteyen adaylar, sınav sonuç belgelerine ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebiliyor.

Adaylar elde ettikleri bu puanları, üniversitelerin lisansüstü program başvurularında ve öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi akademik kadro ilanlarında önümüzdeki 5 yıl boyunca kullanabilecek.

Kaynak: İHA