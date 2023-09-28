Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda ücretsiz yemek vaadi 2026 yılına ertelendi

İktidarın seçimden önce vadettiği 'çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek' 2026 yılına ertelendi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda ücretsiz yemek vaadi 2026 yılına ertelendi

Seçimden önce çocuklara okullarda ücretsiz yemek verileceğini vadeden iktidar, seçimin ardından geçen sürede sözünü unuttu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 11 Eylül 2023 yılında başlaması planlanan ücretsiz yemek, 14 Eylül 2026 yılına ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda ücretsiz yemek vaadi 2026 yılına ertelendi - Resim : 1

ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ PROJESİ 'GEÇİCİ SÜREYLE' DURDURULMUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl okul öncesi eğitimde ücretsiz okul yemeği uygulamasını başlatmıştı. MEB'in uzun yıllardır taşımalı eğitim ile pansiyonlu okullarda uyguladığı ve daha sonra yaygınlaştırma kararı verdiği ücretsiz okul yemeği uygulaması geçen eğitim-öğretim yılında önce toplamda 1,4 milyon öğrenci için hayata geçirildi. Daha sonra atılan adımlarla 1,8 milyon öğrencinin yararlanmaya başladığı "ücretsiz okul yemeği" uygulaması kapsamında öğlen ya da ailelerin tercihine göre sabah bir öğün yemek veriliyordu.

Ancak ücretsiz okul yemeği projesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında "geçici süreyle" durduruldu. Bakanlık, uygulamanın ne kadar süreyle askıya alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün okul yemeğine dair bir yönetmelik çalışması yürüttüğü ifade edildi. Okullara 8 Eylül tarihinde yazılan bir yazıda depremin etkilediği 11 ilde okul öncesindeki çocuklara haftada 5 gün bir öğün yemek verilmesi istendi.

Son olarak, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ücretsiz okul yemeği uygulaması 2026 yılına ertelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Resmi Gazete Okul
Son Güncelleme:
Türk eğitimcilere Amerika’dan başarı sertifikası Türk eğitimcilere Amerika’dan başarı sertifikası
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu... Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Ortak sınavlar nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Ortak sınavlar nasıl yapılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti
'Cesaret' onların diğer adı: En cesur 3 burç açıklandı! En cesur 3 burç açıklandı!