Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda ücretsiz yemek vaadi 2026 yılına ertelendi

Seçimden önce çocuklara okullarda ücretsiz yemek verileceğini vadeden iktidar, seçimin ardından geçen sürede sözünü unuttu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 11 Eylül 2023 yılında başlaması planlanan ücretsiz yemek, 14 Eylül 2026 yılına ertelendi.

ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ PROJESİ 'GEÇİCİ SÜREYLE' DURDURULMUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl okul öncesi eğitimde ücretsiz okul yemeği uygulamasını başlatmıştı. MEB'in uzun yıllardır taşımalı eğitim ile pansiyonlu okullarda uyguladığı ve daha sonra yaygınlaştırma kararı verdiği ücretsiz okul yemeği uygulaması geçen eğitim-öğretim yılında önce toplamda 1,4 milyon öğrenci için hayata geçirildi. Daha sonra atılan adımlarla 1,8 milyon öğrencinin yararlanmaya başladığı "ücretsiz okul yemeği" uygulaması kapsamında öğlen ya da ailelerin tercihine göre sabah bir öğün yemek veriliyordu.

Ancak ücretsiz okul yemeği projesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında "geçici süreyle" durduruldu. Bakanlık, uygulamanın ne kadar süreyle askıya alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün okul yemeğine dair bir yönetmelik çalışması yürüttüğü ifade edildi. Okullara 8 Eylül tarihinde yazılan bir yazıda depremin etkilediği 11 ilde okul öncesindeki çocuklara haftada 5 gün bir öğün yemek verilmesi istendi.

Son olarak, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ücretsiz okul yemeği uygulaması 2026 yılına ertelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem