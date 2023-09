Türk eğitimcilere Amerika’dan başarı sertifikası

Yüksek öğrenime erişimi artırmak amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu College Board tarafından yürütülen ve başta ABD ve Kanada olmak üzere dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanan uluslararası müfredat ve diploma programı AP’ye (Advanced Placement | Gelişmiş Yerleştirme) katılım her geçen yıl artıyor. College Board her yıl 7 milyondan fazla öğrencinin üniversiteye başarılı bir geçmesini desteklerken, son açıklanan açıklanan verilere göre, 2023’te yalnızca AP sınavlarına kaydolan öğrencilerin sayısı, önceki yıla göre %12,91 artışla 245 bine ulaşıyor.



Ülkemizde de lisans eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen birçok öğrenci, AP programını uygulayan okulları tercih ederken, Türk eğitim kurumlarının 38 AP dersinin 33'ünü açmak üzere geçtiğimiz yıl onay aldığı biliniyor. AP programını uygulayan liseler ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir’de konumlanırken, Türkiye Uluslararası Programlar Uygulayan Okullar Birliği (UP Okullar Birliği), Türk eğitim sisteminin uluslararası arenada daha da güçlenmesi amacıyla bir eğitim gezisi düzenledi. Etkinlik kapsamında Kabataş Erkek Lisesi, Validebağ Fen Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi'ndeki AP öğretmenleri, Amerika'nın Tampa şehrindeki AP atölye çalışmalarına katıldı ve uluslararası eğitmen sertifikası almaya hak kazandı.



Türkiye Uluslararası Programlar Uygulayan Okullar Birliği Başkanı Volkan Cerrahoğlu, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve öğrencilerimizi uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirmek için bu tür uluslararası eğitim fırsatlarını değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarının Türk eğitim sisteminin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”



Uluslararası eğitmen sertifikası aldılar



Türkiye Uluslararası Programlar Uygulayan Okullar Birliği’nin düzenlediği programda Genel Sekreter Melisa İpcioğlu'nun liderliğindeki delegasyon, Amerika'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan College Board tarafından düzenlenen AP atölyelere katıldı. Türk eğitimciler, AP programının güncel eğitim standartlarına ilişkin derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu ve programın getirdiği yenilikler, öğrenci başarısını artırmak için kullanabilecekleri en iyi uygulamalar konusunda önemli bilgiler elde etti. Yeteneklerini, kendi öğrencilerine daha iyi eğitim sunmak için geliştirdi.



Volkan Cerrahoğlu, “Kabataş Erkek Lisesi, Validebağ Fen Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi'nden gelen eğitimciler, Türkiye Uluslararası Programlar Uygulayan Okullar Birliği olarak düzenlediğimiz gezinin sonunda, College Board'un uluslararası eğitmen sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifikalar, öğrencilerin gelecekteki başarılarını desteklerken, Türk eğitim sisteminin uluslararası standartlara bir adım daha yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.