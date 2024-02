Preply, Türkiye’nin yabancı müzik dinleme alışkanlıklarını araştırdı

Her yıl sonunda popüler müzik dinleme platformlarının yayımladığı müzik dinleme trendi listeleri popülaritesini korurken, bu kez Türkiye’nin yabancı dilde müzik dinleme alışkanlıklarına ilişkin bir araştırmaya imza atıldı. Online İngilizce kursları, online Almanca eğitimi, online Fransızca kursları gibi 50'den fazla dil için 32 binden fazla eğitmeni bir araya getiren online dil öğrenme platformu Preply, Türkiye’nin yabancı müzik dinleme trendlerine ışık tuttu. Online İngilizce pratikleri de sunan Preply tarafından hazırlanan Türkiye’de Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, Türkiye’de Türkçeden sonra İngilizce şarkıların en çok dinlenen şarkılar olduğunu gösterdi.

10 yabancı şarkıdan 9’u İngilizce

Preply tarafından açık kaynaklardan derlenen ve en çok dinlenen Türkçe şarkıların dışında kalan yabancı dildeki şarkıların incelenmesiyle oluşturulan araştırma, Türk dinleyicilerin tercih ettiği 10 yabancı şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu gösterdi. Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Platformlar tarafından yıl sonunda yayımlanan müzik özeti içerikleri, Türkiye'deki popüler şarkılara ışık tutsa da, yabancı dil şarkılara dair kapsamlı bir içgörü sunmuyor. Preply olarak yürüttüğümüz araştırma, yabancı dilde en çok dinlenen şarkıların %92'sinin İngilizce olduğunu gösteriyor. İngilizcenin bu baskınlığına rağmen Korecenin hemen ikinci sırayı alması da şaşırtıcı değil. Özellikle son dönemde tüm dünyada bir trende dönüşen popüler Kore dizileri ve K-pop akımı, BTS gibi güçlü hayran kitlelerine sahip en çok dinlenen K-pop gruplarının da vasıtasıyla Koreceyi popüler bir dil haline getiriyor. Preply olarak, hedef kitlelerimizi günlük alışkanlıkları üzerinden anlamaya ve onlara Korece kursları, İngilizce kursları, Almanca kursları gibi online çözümler sunmaya devam ediyoruz. Preply’ye üye olan kullanıcılar, online dil öğretmenlerini seçerek ihtiyaçlarına uygun özel yabancı dil dersi planlamalarını yapabiliyor” dedi.

Sosyal medya akımları da dillere popülarite kazandırıyor

Araştırmada incelenen 2 bine yakın yabancı şarkı arasında, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Arnavutça, Arapça, Felemenkçe gibi dillerin de listeye girdiğini belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, “Özellikle pastadan daha az pay alan ve etki alanı daha küçük olan dillerin popülaritesinin arkasında ise kısa video platformlarında dönem dönem trend olan, farklı şarkılarla yapılan dansların olabileceği yönünde bir çıkarımımız oldu. Arnavutça, Hintçe gibi dillerdeki şarkıların dünyanın dört bir yanından ilgi görmesi, bu şarkıların diğer platformlarda da çok dinlenenler arasında girmesine yardımcı oluyor. Türkiye’nin en çok dinlenen yabancı şarkılarının toplamda 13 dilde üretildiğini görüyoruz ki, bu da, Türk dinleyicilerin anlamını bilmeseler dahi evrensel notalara kulak vermeye istekli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkıcılar belli oldu

Hem dil verilerini doğrulamak hem de araştırmayı zenginleştirmek için Türkiye’de en popüler yabancı şarkıcıları da tespit ettiklerini dile getiren Mustafa Ali Sivişoğlu, “En popüler yabancı şarkılar listesinde, en çok şarkısıyla yer alan sanatçıları sıraladık. 15’ten fazla şarkıyla bu listelerde yer almayı başaran şarkıcılar arasında, 55 şarkısıyla listenin galibi The Weeknd oldu. Aynı zamanda 4 milyarı aşkın dinlenmeyle popüler müzik platformunda en çok dinlemeye sahip olan The Weeknd’i ise Ariana Grande izledi. Üçüncü sırada ise şaşırmadığımız bir sonuç vardı, Güney Kore çıkışlı BTS, 47 şarkısıyla, Türkiye’deki en popüler üçüncü yabancı sanatçı oldu. Dünya çapındaki verilere baktığımızda, Türk dinleyicilerin The Weeknd ve Ariana Grande gibi isimlere olan ilgileriyle küresel trendleri de yakından takip ettiğini söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

“Müzik dinlemek yabancı dil öğrenmeye katkıda bulunuyor"

Preply olarak dilin ve kültürün olduğu her konuya ilgi duyduklarını ifade eden Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Araştırmamızın bir bölümünde de yabancı dilde müzik dinlemenin dil öğrenme sürecine dair bilimsel tespitlere yer verdik. Hafızayı güçlendirmesi, doğru telaffuzlarla tanıştırması, tekrar eden melodilerle dinleme becerilerini iyileştirmesi gibi yönleriyle yabancı dilde müzik dinlemek, dil öğrenme sürecine katkıda bulunuyor. Preply olarak kullanıcılarımıza dil öğrenme hedeflerine ulaşabilecekleri; İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Rusça gibi 50 dilde özel öğretmenlerle yabancı dil pratiği yaparak online dil öğrenme süreci yürütebilecekleri bir platform sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanından ana dilini konuşan eğitmenler, her seviyeden ve her yaştan dil öğrenmek isteyenlerle buluşturan Preply olarak, yenilenen marka kimliğimiz ve gelişmiş platformumuzla dil öğrenmeyi dijitale sığdırıyoruz.”