YKS başvuruları bugün başlıyor

YKS başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 25 gün boyunca yapılabilecek.

YKS başvuruları bugün başlıyor

Üniversite eğitimi için milyonların ter dökeceği YKS başvuruları bugün başlıyor. 25 gün boyunca yapılabilecek başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milyonlarca üniversiteli adayının gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi Günü gerçekleşecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran pazar Günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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