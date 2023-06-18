Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.
Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/ öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek.
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