Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/ öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek. 

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