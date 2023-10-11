Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden bir talep gelmesi durumunda gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok."

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