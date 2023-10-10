Kanun tanımıyorlar: 25 bin liraya lise diploması!

Açık liselere geçiş sınırlandırılınca bazı özel okullar da kanuna aykırı olan bir sisteme geçti. Bu kapsamda, öğrencilere devam şartı koymayan hatta "sınavlara bile girmenize gerek yok" diyen liseler türedi. Öğrenciler, bu yolla hiç okula gitmeden bile 25 bin liraya diploma sahibi oluyor.

Bu seneye kadar, üniversite sınavına hazırlığa daha fazla vakit ayırmak isteyen lise son sınıf öğrencilerinin büyük kısmı kayıtlarını açık liseye aldırıyorlardı ama bu sene açık lise sınırlandırıldı. Açık liselere geçişin sınırlandırılmasıyla "özel açık liseler" gündeme geldi. Devamsızlık kaydı tutulmayan, yüksek not vadedilen bu okullarda kanuna aykırı olarak derse bile girmeden 25 bin liraya lise diploması alınabiliyor.

NTV'ye konuşan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu okulların öğrenciyi sadece kağıt üzerinde gösterdikleri için 25-30 bin lira gibi bir ücretle kayıtlarını yaptıklarını anlattı.

Belirlenen fiyat üzerine normal okul ücretini ilave etmediklerini ifade eden Soğuk, "Çünkü zaten okula herhangi bir maliyeti yok. Öğrenci okula gitmiyor ders almıyor" dedi.

Öğrencilere sene sonunda okuldan mezun olmuş gibi diplomalarını verdiklerinden bahseden Soğuk, MEB'in şikayet hattı kurması gerektiğini önerdi ve bu tip liselerin kapatılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.