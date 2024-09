Meslek Lisesi Öğrencileri Küçük Kardeşlerinin Yüreklerine Dokundu

’Ben her yerde varım’ projesi kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kardeş okulları Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okuluna Şehzadeler Gençlik Merkezi gönüllüleri ile ortaklaşa bir gezi düzenleyerek hem kardeş okullarındaki öğrencilerin hem de kendilerinin unutamayacakları bir deneyime imza attı.

’Meslek liseleri hayata dokunuyor. Herkese ve her şeye iyi geliyor’ sloganıyla Kuaförlük alanı öğretmen ve öğrencileri ilköğretim öğrencine saç kesimi ve bakımı hizmeti verirken, Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri Ana sınıfının bilgisayarlarını tamir etti. Çocuk Gelişimi alanı öğrencileri ise ana sınıfı öğrencilerine yüz boyama etkinliği uygularken çalışmaya palyaçolar da oyunlarıyla eşlik etti. Moda Tasarım öğretmenleri de ana sınıfı öğrencilerine iş önlüğü dikerken, yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri de atölyede hazırladıkları ikramlıkları sundu. Grafik Bölümü öğretmenleri ise birer baskılı anahtarlık hediye ederek okuldan ayrıldı. Hem kendileri hem de kardeş okullarındaki öğrencilerin unutulamayacakları bir deneyim yaşadığını belirten öğrenciler ve öğretmenler, Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okul Müdürü Hatice Aslı Çelebioğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA