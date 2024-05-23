MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için 1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" hazırlandı.

Buna göre, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınav yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

ÜYELER, GÖREVLİ OLDUKLARI KOMİSYONU SINAV SABAHI SINAV BİNASINDA ÖĞRENECEK

Adaylar, sözlü sınav binalarına fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacak.

Sınav binalarına adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmayacak. Adaylar, hangi komisyonda sınava gireceklerini sınav günü ve saatinde sınav binasına girdikten sonra öğrenecek. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü sabahı sınav binasında öğrenecek.

Komisyon üyeleri ve adaylar, sözlü sınav binalarına kesinlikle cep telefonu gibi iletişim araçları ile giremeyecek.

SORULAR, 3 KONUDAN BELİRLENECEK

Sözlü sınav soruları, elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.

Soru cevap kağıdında 3 soru yer alacak. Sorular, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak.

Sözlü sınavda adaylara sorulacak sorulardan biri adayın alanıyla ilgili konu, kazanım, hedef ve süreçlere ait bir dersin işlenişinin veya öğrencilerle yapılacak çalışmaların örneklerle açıklanması şeklinde olacak.

Adaydan, bu soruya cevap verirken dersinde ve kendisine sorulan konu, kazanım ve hedeflerin özelinde öğrencilerle hangi çalışmaları yapabileceğini, sınıf ortamında nasıl ders işleyeceğini, hangi detaylara değineceğini, hangi yöntemleri kullanacağını örnekler vererek açıklaması beklenecek.

Rehberde, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarına da yer verildi. Buna göre, "eğitim bilimleri ve genel kültür", "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti", "bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" konularının her birinin ağırlık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Adayların kendi alanları ile ilgili soruya cevap verirken bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile dersi arasındaki ilişkiye yönelik cevaplar da vermesi beklenecek.

Rehberde, ayrıca öğretmen adaylarının alanla ilgili soruya cevap verirken şu konuya dikkat etmeleri istendi:

"Öğretim süreci tasarımınızı/kurgunuzu açıklarken 'dikkat çekme, hedeften haberdar etme, ön koşul öğrenmeleri hatırlatma, materyalleri sunma ve uygulama/etkinlikleri gerçekleştirme, öğrencilerin hedef davranışı göstermesini sağlama, öğrenciye geribildirim sağlama, değerlendirme, kalıcılığı ve transferi sağlama' hususlarına değinerek dijital ve teknolojik araçlardan ne şekilde yararlanacağınızı belirtiniz."

Sözlü sınavda, adayların iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarına yönelik değerlendirilmesinde tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar dikkate alınacak.

Bakanlığın öğretmen adaylarına yönelik hazırladığı rehberde, ataması yapılacak her bir alana yönelik hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait konu ve kazanım başlıkları da yer aldı.

SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve TC kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.

Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Sözlü sınav esnasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.

Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak.

Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kağıdına el yazıları ile yazmaları istenecek.

Adaylar, sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kağıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.

Sorulara verilen cevapların soru cevap kağıdına aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kağıdının usulüne uygun olarak komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilecek ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: AA