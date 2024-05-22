12. sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, Harvard Üniversitesi'nden tam burs kazandı

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Proje ve Üsküdar Amerikan Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, Harvard Üniversitesi'nden yıllık 88 bin dolar tam burs kazandı.

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12. sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, Harvard Üniversitesi'nden tam burs kazandı

İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. 12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla, Harvard Üniversitesi’ni akademik bursla kazanan Türkiye'deki 6 öğrenciden biri olmayı başardı. Sıla, kuantum kaos üzerine bir makale yazdı ve çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı yaptı. Karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine de çalıştı. Harvard Üniversitesi, Sıla'ya yıllık 88 bin dolar (2 milyon 833 bin TL) burs verecek. Ayrıca ekstra masraflar için 2 bin dolar ek ödeme yapacak.

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