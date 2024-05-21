İYİ Partili Zorlu, "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesinin iptali için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, “İktidar, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen adayımızın maalesef umutlarını yere düşürmüştür. Onların aileleri de daha büyük kaygı yaşamışlardır. Bu, yeni bir adaletsizliğin ve şaibe yumağının ülkemizin karşı karşıya bırakılması gerçeğidir” dedi.

Kürşad Zorlu, dava dilekçesini Danıştay'a verdikten sonra basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mülakatın kaldırılacağını açıkladığını hatırlatan Zorlu, şöyle konuştu:

“Seçimden önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, mülakatın kaldırılacağını taahhüt etmiş ve ardından yine dönemin Bakanı da bu taahhüdü yenilemişti. Sayın Yusuf Tekin de Eylül 2023’de yaptığı açıklamada, 68 bin öğretmen açığı bulunduğunu paylaşmıştı. Bu çerçevede Sayıştay raporlarında da 135 bin öğretmen açığının bulunduğu ifade edilmişti. Ancak on aylık uzun bir bekleyişin ardından mevcut siyasi iktidar öğretmen atama sayısını 20 bin olarak açıklamıştır. Yüz binlerce atama bekleyen öğretmen adayımızın maalesef umutlarını yere düşürmüştür. Onların aileleri de daha büyük kaygı yaşamışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ve daha tutarsız bir karara da imza atmıştır.

Daha önce 60 puanı sözlü sınavda aşan öğretmen atama hakkı elde ediyordu. Şimdi ise KPSS puanının yüzde 50’si ve sözlü sınavın yüzde 50’inin toplamı şekliyle yeni bir yönteme adım atılmıştır. Bu, yeni bir adaletsizliğin ve şaibe yumağının ülkemizin karşı karşıya bırakılması gerçeğidir. Öğretmenlerimiz ve aileleri bu konuda kaygılılar. Liyakat ilkesinin sarsılacağına dair çok ciddi endişeler bulunmaktadır. Söz konusu değişikliğin yürütmesinin durdurulması, 652 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin iptali için başvuruda bulundum."

Kaynak: ANKA